Вайкуле заявила, что Пугачёва прилетела в Россию на похороны Юдашкина
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«Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: «А как же дети?» Она ответила: «Я что, не поеду к нему на похороны?» — заявила Вайкуле. Её слова приводит РИА Новости.
Информация о приезде Пугачёвой в Россию появилась 3 мая.
Российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет.
Историк моды, искусствовед Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» отметил, что Юдашкин был большим тружеником и гением.