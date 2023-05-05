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Вайкуле заявила, что Пугачёва прилетела в Россию на похороны Юдашкина

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Певица Лайма Вайкуле заявила, что Алла Пугачёва прилетела в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Вайкуле заявила, что Пугачёва прилетела в Россию на похороны Юдашкина
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov/

«Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: «А как же дети?» Она ответила: «Я что, не поеду к нему на похороны?» — заявила Вайкуле. Её слова приводит РИА Новости.

Информация о приезде Пугачёвой в Россию появилась 3 мая.

Российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет.

Историк моды, искусствовед Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» отметил, что Юдашкин был большим тружеником и гением.

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