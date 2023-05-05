Диетолог Гинзбург: зелёный чай полезен для здоровья

Диетолог Михаил Гинзбург назвал зелёный чай очень полезным напитком.

«В нём содержатся флавоноиды, полифенолы, в частности эпигаллокатехина. Они обладают противовоспалительными свойствами, замедляют процессы старения и входят во многие оздоровительные и лечебные сборы», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, лучше всего пить две-три чашки в день.

Кроме того, Гинзбург высказался о пакетированных чаях.

«Пакетированный чай — это просто мелко порубленный чай. Это сделано для того, чтобы напиток быстрее заваривался. Пакетированный чай легче фальсифицировать, чем листовой. Лучше видеть то, что ты пьёшь, поэтому стоит выбирать хороший развесной чай у качественного производителя», — отметил он.

Как добавил эксперт, листовой и пакетированный чай редко отличаются друг от друга по качеству.

Ранее врач, эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова в беседе с газетой «Известия» заявила, что хранить испорченные продукты в холодильнике рядом с едой, пригодной в пищу, может быть опасно.