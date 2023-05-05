В Ростовской области ожидается резкое похолодание в выходные
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В субботу ночные температуры составят до +5 °С, дневные до +23...+26 °С. На западе региона до +17 °С.
Ливни и грозы ожидаются в воскресенье, скорость ветра будет достигать 14 м/с. Ночью заморозки до 0 °С, днём +8...+18 °С.
Тем временем во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд, передаёт vostokmedia.com. В четверг, 4 мая, столбики термометров показали +25...+28 °С.
«Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко — +25 °С, в пригороде до +28 °С. Исторический максимум температуры для этой даты, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 градуса», — рассказали в Примгидромете.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.