В Ростовской области ожидается резкое похолодание в выходные

В Ростовской области 6 и 7 мая прогнозируется резкое похолодание с ливнями.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу ночные температуры составят до +5 °С, дневные до +23...+26 °С. На западе региона до +17 °С.

Ливни и грозы ожидаются в воскресенье, скорость ветра будет достигать 14 м/с. Ночью заморозки до 0 °С, днём +8...+18 °С.

Тем временем во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд, передаёт vostokmedia.com. В четверг, 4 мая, столбики термометров показали +25...+28 °С.

«Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко — +25 °С, в пригороде до +28 °С. Исторический максимум температуры для этой даты, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 градуса», — рассказали в Примгидромете.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.