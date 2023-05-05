В Прикамье рассказали о выплатах для ветеранов ко Дню Победы
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
Пенсионеры, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат выплату в размере 5 тыс. рублей. Также выплаты предусмотрены и для тружеников тыла и узников концлагерей, бывших несовершеннолетними на момент пребывания там, пояснили в пресс-службе Минсоцразвития Прикамья.
Наряду с этим стало известно, что в Хабаровском крае подготовили культурно-патриотическую программу ко Дню Победы для взрослых и детей. Об этом пишет transsibinfo.com.
Для жителей пройдут концерты, конкурсы, экскурсии, фотовыставка и патриотическая акция.
Ранее сообщалось, что театры Москвы подготовили программу из более чем 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы.