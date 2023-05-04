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Диетолог Музыченко заявила о возможном вреде ранней клубники для здоровья

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Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко заявила, что ранняя клубника может быть вредна для здоровья.
Диетолог Музыченко заявила о возможном вреде ранней клубники для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Сезон клубники в южных регионах России начинается не раньше конца мая — начала июня. Для созревания естественным путём ягоде необходимо 20—35 дней, солнце и тепло. Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в результате получается ягода с высоким содержанием нитратов.

Как отметила Музыченко, если съесть много такой клубники, можно получить аллергию, дерматиты, подавление иммунитета.

Диетолог советует покупать отечественную клубнику не раньше конца мая.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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