Диетолог Музыченко заявила о возможном вреде ранней клубники для здоровья

Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко заявила, что ранняя клубника может быть вредна для здоровья.

«Сезон клубники в южных регионах России начинается не раньше конца мая — начала июня. Для созревания естественным путём ягоде необходимо 20—35 дней, солнце и тепло. Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в результате получается ягода с высоким содержанием нитратов.

Как отметила Музыченко, если съесть много такой клубники, можно получить аллергию, дерматиты, подавление иммунитета.

Диетолог советует покупать отечественную клубнику не раньше конца мая.

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