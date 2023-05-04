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Диетолог Королёва: черника полезна для работы мозга

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что черника оказывает позитивный эффект на работу мозга.
Диетолог Королёва: черника полезна для работы мозга
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«Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие», — сообщила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, черника также помогает укрепить сосудистую стенку, снижает давление.

«Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить её в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий», — считает Королёва.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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