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Суданская актриса Азия Абдельмаджид убита в перестрелке в Хартуме

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Одна из самых популярных суданских актрис Азия Абдельмаджид убита в перестрелке в Хартуме.
Суданская актриса Азия Абдельмаджид убита в перестрелке в Хартуме
  • Gettyimages.ru

По данным Deadline, артистку застрелили во время перекрёстного огня между армией Судана и её военизированными формированиями.

Актриса умерла на 80-м году жизни. Она была одной из первых профессиональных актёров в своей стране, которым удалось добиться успеха.

Её похоронили на территории детского сада, где она работала. Семья актрисы настояла именно на этом, поскольку везти тело на кладбище было слишком опасно.

Ранее сообщалось, что умерла британская соул-певица Линда Льюис.

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