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Умерла британская соул-певица Линда Льюис

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Знаменитая британская певица Линда Льюис, обладавшая диапазоном в пять октав и сотрудничавшая с Дэвидом Боуи, умерла 3 мая в возрасте 72 лет.
Умерла британская соул-певица Линда Льюис
  • Gettyimages.ru

О смерти Льюис сообщает The Sun со ссылкой на сестру артистки. Уточняется, что певица скончалась у себя дома «без мучений».

Урождённая Линда Энн Фредерикс начала карьеру в 1960-х. После подписания контракта со звукозаписывающей компанией Polydor взяла псевдоним Льюис. За свою карьеру певица выпустила десять альбомов, а несколько её песен занимали верхние строчки британских чартов. В качестве бэк-вокалистки Льюис сотрудничала с такими артистами, как Дэвид Боуи, Кэт Стивенс и другими.

Ранее стало известно о смерти актёра из сериала «Богатые тоже плачут» Гастона Тусе.

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