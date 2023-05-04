Умерла британская соул-певица Линда Льюис
- Gettyimages.ru
О смерти Льюис сообщает The Sun со ссылкой на сестру артистки. Уточняется, что певица скончалась у себя дома «без мучений».
Урождённая Линда Энн Фредерикс начала карьеру в 1960-х. После подписания контракта со звукозаписывающей компанией Polydor взяла псевдоним Льюис. За свою карьеру певица выпустила десять альбомов, а несколько её песен занимали верхние строчки британских чартов. В качестве бэк-вокалистки Льюис сотрудничала с такими артистами, как Дэвид Боуи, Кэт Стивенс и другими.
Ранее стало известно о смерти актёра из сериала «Богатые тоже плачут» Гастона Тусе.