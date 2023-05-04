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В Петербурге проводится проверка после провокационной фотосессии на могиле Горшенёва

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Полиция проводит проверку по заявлению вдовы основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва Ольги о противоправных действиях на могиле её мужа на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
В Петербурге проводится проверка после провокационной фотосессии на могиле Горшенёва
  • РИА Новости

Как рассказала «Газете.Ru» сама Ольга, она «написала заявление, дальше будет разбирательство, будет разговор».

Отмечается, что Ольга Горшенёва также обратилась к поклонникам «Короля и Шута» с просьбой подписать петицию с призывом привлечь к административной и уголовной ответственности девушку, устроившую провокационную фотосессию на месте захоронения Горшенёва.

Ранее шоураннер «Короля и Шута» Дмитрий Нелидов рассказал об участии в создании сериала музыканта Алексея Горшенёва — брата Михаила Горшенёва.

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