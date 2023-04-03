Шоураннер «Короля и Шута» Нелидов прокомментировал участие Алексея Горшенёва в проекте

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Шоураннер «Короля и Шута» Дмитрий Нелидов рассказал об участии в создании сериала музыканта Алексея Горшенёва — брата Михаила Горшенёва.
Шоураннер «Короля и Шута» Нелидов прокомментировал участие Алексея Горшенёва в проекте
  • РИА Новости

«У Лёши Горшенёва в этом проекте есть роль композитора, и в этом качестве он делает абсолютно всё. У нас есть серии, где рефреном звучит мелодия одной и той же песни — в разной тональности, в разной обработке, при этом песня ни разу не звучит полностью, как на концерте. Песня аккомпанирует сюжету, музыка в сериале очень важна», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, весь сериал пропитан мелодиями, что является заслугой Алексея Горшенёва.

Как отметил Нелидов, музыкант очень много общался с Константином Плотниковым, исполнителем роли Горшка, делился с ним воспоминаниями, историями, деталями.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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