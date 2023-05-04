В жюри Каннского кинофестиваля вошли актёры Бри Ларсон и Пол Дано

Каннский кинофестиваль обнародовал состав жюри, возглавляемого режиссёром Рубеном Эстлундом («Треугольник печали»).

Об этом сообщает издание Variety.

Оценивать картины года будет Пол Дано, известный по роли Пьера Безухова в сериале «Война и мир» и другим. Также судейский состав пополнила Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в одноимённой ленте и картине «Мстители: Финал».

Компанию актёрам составят постановщицы из Франции Жюлия Дюкурно («Титан»), из Марокко — Марьям Тузани («Голубой кафтан») и из Замбии — Рунгано Ниони («Приключения Сары Джейн»), а также афганский писатель и режиссёр Атик Рахими («Камень терпения») и аргентинский кинематографист Дамиан Сифрон («Дикие истории»).

Фестиваль пройдёт с 16 по 27 мая.

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