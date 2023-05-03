Актёра Майкла Дугласа наградят почётной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля

Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Как сообщает Variety, организаторы фестиваля объявили, что актёр примет участие в торжественной церемонии открытия 16 мая.

Впервые Дуглас посетил фестиваль в Канне в 1979 году с лентой «Китайский синдром», затем в 1991 году с фильмом «Основной инстинкт», а также в 1993-м — c картиной «С меня хватит!». Последний раз артист приезжал на фестиваль с кинолентой Стивена Содерберга «За канделябрами» в 2013 году.

По словам Дугласа, Каннский фестиваль — прекрасная платформа для смелых кинематографистов.

Ранее пресс-секретарь Данилы Козловского сообщил, что актёр находится в России.