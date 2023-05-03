Врач Русанов: избыточное потребление трансжиров провоцирует повышение холестерина

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов заявил, что избыточное потребление трансжиров чаще всего провоцирует повышение холестерина, приводит к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что повышение холестерина и глюкозы на ранних этапах обычно никак не проявляет себя, поэтому нужно как минимум раз в год проверять эти показатели.

Как напомнил Русанов, по рекомендациям ВОЗ, доля трансжиров не должна превышать 1% от калорийности суточного рациона.

«Искусственные трансжиры — безусловно, нежелательные вещества. Они содержатся в маргарине, рафинированных растительных маслах. Много трансжиров в фастфуде, приготовленном во фритюре (например, в картошке фри), замороженных полуфабрикатах и готовых блюдах, чипсах, попкорне, шоколаде, кондитерских изделиях, мороженом», — перечислил врач.

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