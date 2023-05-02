Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина.

«Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище», — заявила собеседница агентства.

Российский модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет.

Историк моды, искусствовед, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал в беседе с RT о том, что Валентин Юдашкин был очень талантливым отечественным модельером, который творил в стиле гламурного максимализма.