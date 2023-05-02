Историк моды Васильев назвал Юдашкина очень талантливым отечественным модельером

Историк моды, искусствовед, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал в беседе с RT о том, что Валентин Юдашкин был очень талантливым отечественным модельером, который творил в стиле гламурного максимализма.

«Валентин Абрамович Юдашкин был очень талантливым отечественным модельером, который творил в стиле гламурного максимализма. Он был талантлив во многих ипостасях: создал форму для российской армии и дважды создал форму для российской сборной на Олимпийских играх. Он создавал парфюмерию и украшения, оформлял спектакли», — отметил собеседник RT.

Как напомнил Васильев, Юдашкин был во многом дизайнером-самоучкой.

«Начинал как парикмахер в Доме моды другого мэтра, недавно скончавшегося Вячеслава Михайловича Зайцева. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в качестве судьи. Это был очень ласковый, вкрадчивый, обаятельнейший человек. И имя его, конечно, не погибнет, так как его дело будет продолжать дочка», — заключил Васильев.

О смерти модельера Валентина Юдашкина стало известно 2 мая.

Как пояснил в беседе с RT стилист и дизайнер Владислав Лисовец, Юдашкин — олицетворение красоты России.