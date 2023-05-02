Стилист Лисовец назвал Юдашкина человеком невероятной культуры
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Как пояснил Лисовец, Юдашкин — олицетворение красоты России.
«С начала 1990-х годов это человек, который помогал всем артистам роскошно выглядеть, предлагал им свои наряды. Человек, который представлял Россию на Западе, устраивал показы... Человек невероятной культуры, интеллигентный. Поэтому это трагедия для страны», — подчеркнул собеседник RT.
О смерти модельера Валентина Юдашкина стало известно 2 мая.