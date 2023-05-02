Телепремьера картины «Нюрнберг» состоится 9 мая на четырёх каналах
- © Продюсерский центр «Синема Продакшн»
«Нюрнберг» — это масштабный игровой фильм, события которого развиваются на фоне судебного процесса над бывшими руководителями Третьего рейха. В центре сюжета — история капитана Игоря Волгина (Сергей Кемпо), прошедшего всю Великую Отечественную войну и после победы оставшегося служить в комендатуре в Берлине. На время Нюрнбергского процесса Волгина отправляют на суд в качестве переводчика, а сам капитан надеется найти своего брата, который также должен быть в Германии.
Премьера фильма на больших экранах состоялась 2 марта 2023 года.
В актёрский состав вошли такие артисты, как Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко и другие.
Ранее сообщалось, что в сети вышел трейлер фильма «Кентавр».