Телепремьера картины «Нюрнберг» состоится 9 мая на четырёх каналах

Премьера остросюжетной исторической драмы Николая Лебедева «Нюрнберг», основанной на романе Александра Звягинцева «На веки вечные», состоится сразу после парада Победы 9 мая на телеканалах НТВ, ТВ-3, ТНТ и «Пятница!», сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».

«Нюрнберг» — это масштабный игровой фильм, события которого развиваются на фоне судебного процесса над бывшими руководителями Третьего рейха. В центре сюжета — история капитана Игоря Волгина (Сергей Кемпо), прошедшего всю Великую Отечественную войну и после победы оставшегося служить в комендатуре в Берлине. На время Нюрнбергского процесса Волгина отправляют на суд в качестве переводчика, а сам капитан надеется найти своего брата, который также должен быть в Германии.

Премьера фильма на больших экранах состоялась 2 марта 2023 года.

В актёрский состав вошли такие артисты, как Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко и другие.

Ранее сообщалось, что в сети вышел трейлер фильма «Кентавр».