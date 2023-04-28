В сети опубликовали трейлер фильма «Кентавр»

Компания «Атмосфера кино» выложила трейлер российского триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли.

Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

В центре сюжета — молодая девушка Лиза, которая работает по ночам. Поездка на такси для неё — способ расслабиться, отдохнуть. Александр, водитель такси, внушает доверие своим клиентам. Он отлично знает, как найти подход к каждому пассажиру его автомобиля. Кроме того, сам Саша тоже любит работать по ночам. В огнях большого города скрываются опасности. Вполне вероятно, что главная угроза находится ближе, чем кажется.

Режиссёром фильма выступил Кирилл Кемниц. Роли также исполнили Анастасия Талызина, Сергей Гилёв, Григорий Верник и другие.

Премьера картины состоится 13 июля 2023 года.

Ранее киностудия 20th Century Studios опубликовала тизер-трейлер третьего детектива Кеннета Браны о сыщике Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции».