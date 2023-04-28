В сети появился трейлер фильма об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»

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Киностудия 20th Century Studios опубликовала тизер-трейлер третьего детектива Кеннета Браны о сыщике Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции».
В сети появился трейлер фильма об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»
  • Legion-Media

Видео можно посмотреть на YouTube-канале студии.

В основу картины лёг роман «Вечеринка в Хэллоуин» (или «В канун всех святых») писательницы Агаты Кристи.

По сюжету картины Эркюль Пуаро будет расследовать убийство, произошедшее во время спиритического сеанса, в котором сыщик тоже принимал участие.

Роли в фильме исполняют Кеннет Брана, Келли Райлли, Мишель Йео, Джейми Дорнан, Эмма Лейрд и другие.

Первый фильм во франшизе — «Убийство в Восточном экспрессе» — вышел в 2017 году. Вторую картину под названием «Смерть на Ниле» зрители увидели в 2022-м.

Премьера «Призраков в Венеции» запланирована на сентябрь 2023 года.

Ранее в сети появились первые кадры шестого сезона «Короны».

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