Шемякин высказался об угрозе для художников со стороны ИИ

Художник Михаил Шемякин уверен, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с людьми творческих профессий.

«Чушь полная... Я сейчас видел как раз документальные кадры, когда искусственный интеллект в машине не слушался полицейского… Вы понимаете, творчество — это сложнейший спиритуальный организм, механизм. Который построен на эмоциях, на определённой любви. Не может машина любить, не может машина переживать. ИИ — это всего-навсего машина, созданная человеком… Я сомневаюсь, чтобы искусственный интеллект приблизился хотя бы к одной строчке Иосифа Бродского», — высказал своё мнение художник.

Ранее Шемякин оценил отношение стран Запада к российской культуре.