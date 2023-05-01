Художник Шемякин назвал безобразным отношение Запада к российской культуре

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Художник Михаил Шемякин заявил, что на данный момент отношение к российской интеллигенции и культуре со стороны стран Запада абсолютно безобразное.
Художник Шемякин назвал безобразным отношение Запада к российской культуре
  • РИА Новости

«Отношение Франции, Англии, Западной Европы к российской интеллигенции сейчас абсолютно безобразное. Фактически, никаких экспозиций, никаких контактов», — сообщил художник в ходе пресс-конференции, посвящённой выставке-инсталляции «Михаил Шемякин. Симфония цвета».

Шемякин также отметил, что таким образом страны Запада сами наносят себе «большой удар», поскольку «то, что российская культура приносила и приносит в Западную Европу и Америку, — это был колоссальнейший вклад».

Ранее Михаил Шемякин рассказал о грядущей выставке в Третьяковской галерее.

 

 

 

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