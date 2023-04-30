Синоптик Тишковец спрогнозировал относительно прохладный май в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал относительно прохладный с умеренным количеством осадков май в Москве.

«Май 2023 года будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков — превышение над нормой не более 10%», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется +15 °С и выше, может произойти «в лучшем случае лишь в финальные дни мая».

Как уточнил синоптик, первая декада мая в среднем будет на 1—4 градуса ниже нормы и будет характеризоваться осадками.

30 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал холодную и дождливую неделю в Москве.