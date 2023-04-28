Аллерголог Паршина предупредила о вреде переизбытка витамина С
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она пояснила, что витамин С оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.
Как отметила эксперт, повышенный уровень витамина С может стать причиной сбоя в усвоении организмом глюкозы и железа.
Назначать и контролировать приём витаминов должен специалист. Также рекомендуется питаться разнообразно.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.