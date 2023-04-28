Аллерголог Паршина предупредила о вреде переизбытка витамина С

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени Петровского, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина заявила, что повышенное потребление витамина С может быть вредно для здоровья.
Аллерголог Паршина предупредила о вреде переизбытка витамина С
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она пояснила, что витамин С оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Как отметила эксперт, повышенный уровень витамина С может стать причиной сбоя в усвоении организмом глюкозы и железа.

Назначать и контролировать приём витаминов должен специалист. Также рекомендуется питаться разнообразно.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить