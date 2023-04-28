Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.

После солнечных тёплых дней апреля, по словам синоптика, конец месяца — начало мая будет «с прохладной погодой и дождями».

«В субботу — облачно с прояснениями, дождь, температура в ночь на субботу — +4…+6°С, днём — +11…+13°С, во второй половине дня преимущественно без осадков. В ночь на воскресенье и днём преимущественно без осадков, ветер северный, за счёт этого будет прохладнее, ночью — 0…+2°С, по области — заморозки до -2 °С, днём — +13…+18°С», — рассказал Цыганков.

Как отметил специалист, в понедельник 1 мая погода облачная с прояснениями, по области кратковременный дождь.

«Температура ночью — +3…+8°С, днём — +12…+17°С. Погода 2 мая — переменная без осадков, ночью — 0…+5°С, днём — +13...+18°С. В среду также без осадков, +4…+9 °С — ночью, +14…+19°С — днём», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице 1 мая.