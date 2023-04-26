Синоптик Цыганков спрогнозировал дождливую погоду 1 мая в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице 1 мая.
Синоптик Цыганков спрогнозировал дождливую погоду 1 мая в Москве
  • РИА Новости

По его словам, антициклон сместился и на Москву «пошёл циклон».

«Как сегодня прошёл холодный фронт, дал осадки. Неделя будет облачная, с прояснениями, дожди. С пятницы на субботу будет дождь, гроза возможно. В субботу днём, вечером воскресенья и на 1 мая немножко получше. Но вероятность кратковременного дождя остаётся. Температура с утра +3...+8 °С, а днём +12...+18 °С», — поделился синоптик.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в Москве ожидается пасмурная погода и до +15 °С в начале мая.

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