В сети вышел тизер нового сезона сериала «Чёрное зеркало»

В сети опубликован тизерный трейлер шестого сезона шоу «Чёрное зеркало».

В ролике, размещённом на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix, героями новых эпизодов выступили Сальма Хайек, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Зази Битц, Кейт Мара и Рори Калкин. Кроме того, в проекте задействованы Химеш Патель, Бен Барнс, Дэнни Рамирес, Дэниел Портман и другие.

Действие происходит в самых разных локациях, начиная от придорожного кафе и заканчивая космическим кораблём.

Слоган сериала-антологии гласит, что зрителей ждёт самый поразительный и долгожданный сезон.

Премьера шоу состоится в июне 2023 года.

Ранее в сети вышел тизер третьего сезона «Ведьмака».