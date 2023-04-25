В сети вышел тизер третьего сезона «Ведьмака»

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В сети появился первый тизер третьего сезона сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кавилл.
В сети вышел тизер третьего сезона «Ведьмака»
  • © Netflix

Видео опубликовано на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В начале ролика Геральт из Ривии признаётся, что впервые почувствовал настоящий страх. После этого показаны некоторые кадры из предстоящего сезона.

По данным Variety, сезон будет разделён на две части. Первые пять серий выйдут 29 июня, ещё три эпизода поклонники смогут увидеть 27 июля.

Известно, что третий сезон будет последним с участием Генри Кавилла в роли Ведьмака. В четвёртом сезоне его заменит актёр Лиам Хемсворт, известный по фильмам франшизы «Голодные игры».

Ранее в сети вышел первый трейлер «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном.

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