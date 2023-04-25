В сети вышел первый трейлер «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном

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Первый официальный трейлер боевика «Великий уравнитель 3» с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг опубликован на канале Sony Pictures.
В сети вышел первый трейлер «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

Подробности сюжета третьей части боевика о бывшем агенте ЦРУ, который выходит на тропу войны с преступностью, пока неизвестны.

Исходя из ролика, опубликованного на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, в новой картине Роберт Маккол будет бороться с итальянской мафией. Релиз боевика запланирован на 1 сентября 2023 года.

Ранее был опубликован новый трейлер десятой части франшизы «Форсаж».

 

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