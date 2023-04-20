В сети опубликовали новый трейлер «Форсажа 10»

Новый рекламный ролик грядущего десятого фильма из серии «Форсаж» опубликован на официальном YouTube-канале франшизы. Режиссёром ленты выступил Луи Летерье, в прокат картина выйдет 17 мая.

В новом трейлере «Форсажа 10», опубликованном в сети, показан главный антагонист Данте, роль которого исполнил Джейсон Момоа.

Кроме того, в ролике засветились как старые и уже привычные актёры серии (Вин Дизель, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Сон Ган и Лудакрис), так и те, кто присоединился к «Форсажу» в более поздних лентах (Джейсон Стэйтем, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Бри Ларсон и Джон Сина).

Ранее американский стриминговый сервис Netflix отключил комментарии к трейлеру своего документального фильма «Царица Клеопатра».