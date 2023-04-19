Netflix отключил комментарии к документальному фильму о Клеопатре

Американский стриминговый сервис Netflix отключил комментарии к трейлеру своего нового документального проекта «Царица Клеопатра» на YouTube из-за волны недовольства со стороны пользователей.

Негатив был спровоцирован тем, что в проекте Netflix роль Клеопатры, происходившей из македонской династии Птолемеев, исполнила темнокожая актриса. Ряд пользователей соцсетей посчитали это «продвижением утверждений об африканском централизме» и уточнили, что «Клеопатра даже не была египтянкой».

Премьера ленты запланирована на 10 мая, роль Клеопатры в ней исполнила Адель Джеймс.

Ранее эксперт из Египта заявил, что фильм Netflix — это преднамеренная фальсификация фактов и искажение истории.