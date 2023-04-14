Документальный фильм о Клеопатре вызвал недовольства из-за цвета кожи актрисы

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Документальная картина стриминговой платформы Netflix о Клеопатре вызвала недовольство у пользователей сети и египетских историков из-за того, что роль царицы сыграла темнокожая актриса.
Документальный фильм о Клеопатре вызвал недовольства из-за цвета кожи актрисы
  • Gettyimages.ru

Трейлер ленты Queen Cleopatra («Царица Клеопатра») опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы.

Роль древнеегипетской царицы исполнила британская актриса Адель Джеймс.

Пользователи раскритиковали выбор артистки, отметив, что египтяне выглядят не так, а Клеопатра даже не была египтянкой. Некоторые посоветовали создателям картины изучить историю.

Эксперт из Египта Мухаммед Шаабан в разговоре с газетой Dostor заявил, что документальная лента сильно искажает историю египетской цивилизации. По его словам, это преднамеренная фальсификация фактов.

Шаабан отметил, что Клеопатра была из македонской династии Птолемеев и африканских корней не имела.

Ранее сообщалось, что документальный сериал о съёмках фильма «Вызов» выйдет 20 апреля.

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