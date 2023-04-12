Документальный сериал о съёмках фильма «Вызов» выйдет 20 апреля
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Сериал о фильме Клима Шипенко включит в себя восемь эпизодов, в которые войдут эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актёрами, продюсерами и консультантами и фрагменты съёмочного процесса. Зрители смогут узнать ответы на множество вопросов — от количества времени, потраченного съёмочной группой на подготовку к полёту в космос, до того, почему изменилась внешность Юлии Пересильд в невесомости, сообщает «Российская газета»
Ранее Юлия Пересильд рассказала, что считает «Вызов» единственным правдоподобным фильмом про космос.