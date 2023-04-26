Директор Гвердцители отреагировал на требования лишить её гражданства России
- РИА Новости
«Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо», — цитирует Пудовкина «Абзац».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.