Директор Гвердцители отреагировал на требования лишить её гражданства России

Директор народной артистки России Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин отреагировал на сообщения о том, что группа активистов обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием лишить артистку гражданства России.

«Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо», — цитирует Пудовкина «Абзац».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.