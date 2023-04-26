Фильм «Вызов» собрал более 500 млн рублей

Сборы российской ленты «Вызов», частично снятой в космосе, превысили 500 млн рублей.

На сегодняшний день фильм Клима Шипенко собрал уже 524 млн рублей, и эта сумма продолжает расти.

Лента «Вызов» показала наилучший результат на старте с начала года. Только за первые выходные сборы фильма составили 426 млн рублей. Таким образом, картина опередила предыдущего лидера — «Джона Уика 4», собравшего за первые дни в российском прокате 302,3 млн рублей.

Тем не менее результат не оправдал ожиданий прокатчиков. Они рассчитывали, что благодаря рекламной кампании «Вызов» соберёт за выходные более 500 млн рублей.

Премьера фильма состоялась 12 апреля. В широкий прокат лента вышла 20 апреля.

Ранее стало известно, что «Вызов» могут показать в Японии.