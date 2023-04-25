Фильм «Вызов» могут показать в Японии

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Картину Клима Шипенко «Вызов», частично снятую на орбитальной Международной космической станции (МКС), могут показать в Японии.
Фильм «Вызов» могут показать в Японии
  • © Кадр из фильма «Вызов»

Об этом РИА Новости сообщила президент компании «Пандора» Риэ Накано, недавно выпустившая в японский прокат ленту Александра Сокурова «Сказка».

По словам главы компании, её заинтересовал «Вызов», и если картина ей понравится, то она займётся прокатом.

«Если честно, я не знала об этом фильме. Впервые узнала о фильме «Вызов» от вас. И очень хочу посмотреть. Я уже запросила российскую сторону, и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат», — цитирует слова Накано информационное агентство.

В настоящее время, помимо показа «Сказки», «Пандорой» организована ретроспектива фильмов Сокурова: более 14 картин постановщика в течение двух недель станут доступны к просмотру японским зрителям.

Ранее «Вызов» стал самым кассовым за выходные.

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