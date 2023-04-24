Фильм «Вызов» стал самым кассовым за выходные

Частично снятый на Международной космической станции (МКС) фильм «Вызов» показал наилучший результат по сборам за прошедшие выходные.

По данным ЕАИС, сборы ленты составили 423,5 млн рублей, что является лучшим стартовым результатом с начала года за вычетом новогодних праздников. Предыдущим лидером был «Джон Уик 4» с 302,4 млн рублей за первые прокатные выходные.

В центре сюжета «Вызова» — торакальный хирург Евгения в исполнении Юлии Пересильд. Героине приходится отправиться на МКС, чтобы в условиях невесомости провести операцию космонавту.

Ранее продюсер Константин Эрнст рассказал о бюджете фильма «Вызов».