Фильм «Вызов» стал самым кассовым за выходные
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По данным ЕАИС, сборы ленты составили 423,5 млн рублей, что является лучшим стартовым результатом с начала года за вычетом новогодних праздников. Предыдущим лидером был «Джон Уик 4» с 302,4 млн рублей за первые прокатные выходные.
В центре сюжета «Вызова» — торакальный хирург Евгения в исполнении Юлии Пересильд. Героине приходится отправиться на МКС, чтобы в условиях невесомости провести операцию космонавту.
Ранее продюсер Константин Эрнст рассказал о бюджете фильма «Вызов».