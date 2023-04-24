Фильм «Вызов» стал самым кассовым за выходные

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Частично снятый на Международной космической станции (МКС) фильм «Вызов» показал наилучший результат по сборам за прошедшие выходные.
Фильм «Вызов» стал самым кассовым за выходные
  • РИА Новости
  • © Первый канал

По данным ЕАИС, сборы ленты составили 423,5 млн рублей, что является лучшим стартовым результатом с начала года за вычетом новогодних праздников. Предыдущим лидером был «Джон Уик 4» с 302,4 млн рублей за первые прокатные выходные.

В центре сюжета «Вызова» — торакальный хирург Евгения в исполнении Юлии Пересильд. Героине приходится отправиться на МКС, чтобы в условиях невесомости провести операцию космонавту.

Ранее продюсер Константин Эрнст рассказал о бюджете фильма «Вызов».

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