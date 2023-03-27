300 млн рублей за выходные: «Джон Уик 4» показал лучший с начала года результат в российском прокате

Четвёртая часть неонуарного боевика с Киану Ривзом в главной роли демонстрирует впечатляющие результаты: за выходные картина собрала более 300 млн рублей в России и установила рекорд для франшизы, заработав $73,5 млн в домашнем прокате, что оказалось даже выше прогнозов, колебавшихся в диапазоне от 60 млн до 70 млн. В мировом прокате в первый уик-энд лента Чада Стахелски собрала порядка $137,5 млн.

Новая часть франшизы о наёмном убийце по прозвищу Баба-яга стала заметным событием в российском кинопрокате и показала впечатляющую кассу — лучшую с начала года (за вычетом новогодних праздников). За первые выходные лента собрала более 300 млн рублей.

После ухода большей части ключевых американских кинокомпаний с российского рынка голливудские блокбастеры на большие экраны попадают нечасто. Студия Lionsgate, выпускающая картины о Джоне Уике, показывать свои фильмы в России тоже перестала, но официальных заявлений не делала. В результате новая часть популярного боевика вышла в российский прокат 23 марта — одновременно с релизами во многих других странах и на сутки раньше, чем в США.

Несмотря на уход сценариста первых трёх частей франшизы Дерека Колстада, встревоживший поклонников, «Джон Уик 4» получил самый высокий рейтинг на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes, где свежесть боевика оценили на 95% как критики, так и зрители. Интересно, что этот результат стал лучшим за всю историю киноприключений Бабы-яги — как и в случае с кассовыми сборами за первые выходные. Впрочем, восторженные отзывы о фильме появились ещё раньше — после предпремьерных показов.

Большинство зрителей хвалят четвёртую часть истории Джона Уика за актёрский состав и игру, боевые сцены и съёмку, сюжет и развязку. Критики также отмечают, что постановщик Чад Стахелски в четвёртой части своей эпопеи закрыл все сюжетные линии и ответил на все вопросы, не упустив из вида ни одной детали.

На данный момент известно, что в работе находятся сразу два проекта по вселенной Уика. Первый — мини-сериал «Континенталь», сюжет которого развернётся за несколько десятилетий до событий первого фильма. Главным героем станет будущий управляющий нью-йоркского отеля для наёмных убийц Уинстон Скотт, которого сыграет Колин Вуделл. Роли в трёхсерийной ленте также исполнят Мэл Гибсон, Питер Грин, Норман Ридус, Кейт Нюнг, Джессика Эллейн и другие. По словам Эрики Ли, в сериале раскроется множество тайн вселенной Джона Уика: как работают отели «Континенталь», как производятся золотые монеты для убийц, как Уинстон получил свою должность и другие.

Второй проект — полнометражный фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Сюжет будет вращаться вокруг девушки-убийцы, которая одержима жаждой мести за смерть своей семьи. Первоначально этот персонаж появился в одном из эпизодов фильма «Джон Уик 3» в исполнении американской балерины Юнити Фелан. Известно, что в картине к своим ролям вернутся как Киану Ривз, так и Иэн Макшейн. Кроме того, в работе над лентой принял участие ныне покойный Лэнс Реддик, сыгравший Харона — консьержа и друга управляющего отелем «Континенталь».

По словам Эрики Ли, существуют и другие идеи для фильмов-ответвлений. Авторы заинтересованы в том, чтобы рассказать истории Голубиного короля, роль которого исполнил Лоуренс Фишбёрн, и Акиры (Рина Саваяма) — консьержа отеля «Континенталь Осака» из четвёртой части «Джона Уика». Ли рассказала, что сцена с Акирой в титрах была добавлена, чтобы подчеркнуть интерес к героине и усилить желание зрителей видеть её на экране.

Первоначально «Джон Уик» задумывался как трилогия, а решение о расширении вселенной студия приняла после большого коммерческого успеха первых двух частей фильма. По мотивам боевиков были созданы две видеоигры и серия комиксов.