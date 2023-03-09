«Чистый выброс адреналина»: что пишут кинокритики о боевике «Джон Уик 4»

Итоги пресс-показов новой части «Джона Уика» с Киану Ривзом в главной роли подогрели зрительский интерес к проекту. Западные кинокритики практически единогласно заявляют, что четвёртая лента стала не только лучшей в серии, но и претендует на звание одного из самых выдающихся боевиков десятилетия. Похвалы удостоился и актёрский ансамбль, и боевые сцены, при этом отрицательных отзывов у фильма почти нет.

Четвёртая часть серии фильмов про непобедимого наёмного убийцу по прозвищу Баба-яга выходит в мировой прокат 22 марта. Зарубежные критики в абсолютном большинстве хвалят ленту, не скупясь на восторженные комментарии в соцсетях.

В первых трёх картинах зрелищность боевых сцен неизменно росла, они становились ярче от части к части (не в последнюю очередь благодаря увеличению бюджета). Судя по комментариям критиков, четвёртая серия франшизы переплюнула своих предшественниц: визуальную составляющую вместе с постановкой трюков отмечают практически все.

«Джон Уик 4» — это экшен-кинематограф во всей красе. Этот захватывающий дух танец крови и свистящих пуль подводит к неистовой развязке одной из величайших экшен-франшиз всех времён. «Джон Уик 4» — это чистая сила, которая столь же сильно захватывает, сколь и выматывает. Уик (Киану. — RT) Ривза выходит за рамки статуса культовой иконы», — поделился впечатлениями один из критиков в своём блоге.

«Мощный, дерзкий и крутой, «Джон Уик 4» идеально балансирует между высокими ожиданиями и крайне захватывающим, динамичным боевиком. Головокружительная, крайне напряжённая и очень жаркая часть саги. Вас ждёт самый запоминающийся поход в кино в этом году. Чистый выброс адреналина», — выразил свой восторг другой эксперт.

«Джон Уик 4», по крайней мере с технической точки зрения, является одним из величайших когда-либо созданных голливудских боевиков, — отметил ещё один блогер. — Это великолепно снятый фильм с потрясающе сложными и креативными сценами. Честно говоря, я не знаю, как им удалось снять некоторые из этих сцен без вреда для здоровья. Это выдающееся достижение искусства».

Помимо впечатляющей «боёвки», комментаторы выделяют обновлённый актёрский состав. Некоторые утверждают, что в четвёртой части франшизы появились артисты, у которых получилось составить достойную конкуренцию Киану Ривзу.

Речь идёт о новичках во вселенной Джона Уика — Хироюке Санаде («Мортал Комбат», «Мстители: Финал», «Последний самурай») и Донни Йене, знакомому зрителям по серии боевиков «Ип Ман».

«Амбициозные трюки, операторская работа и звук ещё никогда не были так хороши. Киану Ривз продолжает проверять своё тело на прочность, а Донни Йен и Хироюки Санада добавляют реальный вес на данный момент самому эпичному фильму франшизы», — восхитился критик.

«Кейн (Донни Йен) сияет ярче всех, в какой бы сцене он ни появился, и, как и ожидалось, экшен в этом фильме перешёл на новый уровень. Фильм определённо заставил меня хотеть продолжения», — поделился мнением один из зрителей пресс-показа.

К актёрскому ансамблю присоединился исполнитель роли зловещего клоуна Пеннивайза из фильма «Оно» Билл Скарсгард. Давний напарник Киану Ривза по оригинальной трилогии «Матрица» Лоренс Фишбёрн вернулся к роли Короля нищих, а Иэн Макшейн и Лэнс Реддик снова воплотят образы управляющего и консьержа отеля «Континенталь».

Единственное, что не вызывает единогласного восторга первых зрителей, — хронометраж картины, лишь немного не дотягивающий до трёх часов. Впрочем, даже это не смогло испортить общего впечатления.

«Это определённо самый крупный и самый крышесносный фильм о Джоне Уике, длительностью почти три часа, концовку которого будут обсуждать все. Никто больше так не снимает экшен — это другой уровень», — написал в блоге один из критиков.

Интересно, что, согласно изначальной задумке авторов Чада Стахелски и Дэвида Литча, история наёмника должна была растянуться на три фильма. Расширением вселенной и развитием истории Джона Уика было решено заняться после того, как первые части показали серьёзный коммерческий успех: оригинальная лента заработала $86 млн при бюджете $20 млн, продолжение — $171,5 млн при производственных затратах $40 млн. Третья часть стала самой коммерчески успешной на данный момент, заработав порядка $328 млн при бюджете $75 млн.

Сколько именно частей «Джона Уика» ещё увидят свет, неизвестно. Однако у режиссёра нет планов на счастливый конец истории Бабы-яги: несмотря на пожелания Киану Ривза, постановщик считает, что положительное завершение приключений убийцы будет неуместно. Стахелски убеждён: «парню крышка», и это лишь вопрос времени — слишком много врагов убил главный герой, чтобы тихо и мирно уйти на пенсию.

Вселенная «Джона Уика», начинавшегося как относительно традиционный боевик средней руки, постепенно расширяется. По мотивам фильма были созданы две видеоигры, серия комиксов, в работе находятся полнометражная лента «Балерина» с Аной де Армас в главной роли и мини-сериал для Peacock об управляющем нью-йоркским «Континенталем». Точные даты выхода проектов пока не названы.

Однако известна дата официального релиза четвёртой части «Джона Уика» в России — лента выйдет в прокат 23 марта 2023 года.