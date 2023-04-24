Успешный старт: фильм «Вызов» возглавил прокат в России

По результатам первого уик-энда кассовые сборы космической драмы Клима Шипенко «Вызов» достигли почти 450 млн рублей, из них 423,7 млн пришлись на выходные. Таким образом, фильм показал лучший стартовый результат в прокате с начала года (за исключением «Чебурашки», вышедшего в новогодние праздники). «Вызов» — первая в мире полнометражная художественная картина, частично снятая на Международной космической станции. Главную роль исполнила Юлия Пересильд.

Картина Клима Шипенко «Вызов», частично снятая на борту орбитальной Международной космической станции (МКС), в первые прокатные выходные стала самой кассовой в России. По данным Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы проекта за выходные составили 423,7 млн рублей. При этом общая сумма на сегодняшний день достигла 447,9 млн рублей.

«Вызов» показал наилучший результат на старте с начала года. Предыдущим лидером был фильм Чада Стахелски «Джон Уик 4», который собрал за первые выходные в российском прокате 302,3 млн рублей.

При этом до абсолютного стартового рекорда «Вызову» далеко: ещё до пандемии коронавирусной инфекции и оттока зрителей из кинотеатров более успешно в прокате выступали такие ленты, как «Мстители: Финал» (849 млн рублей за выходные), «Веном» и «Веном 2» (855,6 млн и 1 млрд рублей), «Последний богатырь: Корень зла» (1,108 млрд рублей), и другие.

Несмотря на лидерство, «Вызов» не оправдал ожиданий прокатчиков, которые рассчитывали, что активная рекламная кампания принесёт ленте более 500 млн рублей.

Бюджет, затраченный на маркетинговое продвижение «Вызова», по данным «Коммерсанта», составил около 91 млн рублей, что превышает расходы на рекламу рекордсмена отечественного проката — фильма «Чебурашка» (82 млн рублей). В отличие от семейной комедии Дьяченко, которая рекламировалась на нескольких телеканалах, радио и в печатных ресурсах, продвижение космической ленты шло на Первом канале и справочно-информационном портале «Госуслуги».

Впрочем, расходы на продвижение «Вызова» оказались значительно ниже, чем на кампанию «Холопа» — другой картины Клима Шипенко, занимающей в десятке самых кассовых российских фильмов за всю историю отечественного кинопроката вторую строчку после «Чебурашки». По данным Forbes.ru, маркетинговая стратегия, которая заключалась в показах трейлера в кинотеатрах, а затем рекламы на телевидении и интернет-площадках, обошлась Yellow, Black and White приблизительно в 100—150 млн рублей. Компания привлекла к продвижению ленты блогеров, а также устраивала акции в социальных сетях.

В итоге «Холоп» заработал в прокате 3,08 млрд рублей, значительно обогнав высокобюджетные проекты «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Вторжение» Фёдора Бондарчука. Все три ленты выходили в период новогодних праздников.

Как отмечает директор департамента новых технологий консалтинговой компании J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, для рекламы «Вызова», вероятно, также будет проведена работа с блогерами.

«Это достаточно распространённый шаг, когда молодёжь используют в качестве канала продвижения контента, тем более государственного», — отметил эксперт в беседе с «Коммерсантом».

В то же время, по мнению продюсера Дмитрия Литвинова, маркетинговые расходы вовсе не гарантируют ленте кассовый успех, поскольку целевая аудитория «Вызова» — 12+, в отличие от фильма «Чебурашка», рассчитанного на зрителей любых возрастов. Кроме того, стоит учесть, что комедия об ушастом зверьке вышла на большие экраны в период новогодних каникул, когда другие отечественные картины не могли составить ей конкуренцию, в том числе из-за несравнимо высокого бюджета.

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Премьера ленты «Вызов» состоялась 12 апреля. Фильм стал настоящим испытанием как для режиссёра, так и для исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, которые вместе с космонавтами Олегом Новицким, Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым отправились в космос и провели на МКС 12 дней. Всего в невесомости было отснято 30 часов материала, однако в финальную версию картины вошло около получаса. На Земле съёмки «Вызова» заняли 53 дня.

По сюжету персонажу Пересильд, торакальному хирургу Евгении, за месяц предстоит подготовиться к космическому полёту, а после отправиться на МКС и спасти космонавта, которому нужна медицинская помощь. От мужества и профессионализма героини зависит, удастся ли больному вернуться домой живым.

Показ картины планируется или уже начался в 15 странах Ближнего Востока, а также в Сербии, Хорватии, Черногории и других странах.