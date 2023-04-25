Артист Койгеров назвал Геннадия Богачёва человеком с уникальным актёрским дарованием
- Геннадий Богачёв в спектакле «Алиса»
- РИА Новости
- © Владимир Песня
В беседе с ФАН он сообщил, что в начале 2000-х годов очень тесно сотрудничал с артистом на Пятом канале.
«Мы с ним очень много писали. Мы говорим не «озвучивать», а «писать». Это было просто наслаждение. Для молодого артиста это была школа закадрового дубляжа. Потрясающая была пора», — сказал Койгеров.
По его словам, Богачёв всегда вдохновлял личным примером.
«Просто работал сам, и за этим нужно было наблюдать. Кто-то мог дать какой-то совет, а Геннадий Петрович всё показывал. Он всегда работал настолько ярко, талантливо, что нам, молодым, оставалось только смотреть и пытаться хоть как-то соответствовать», — отметил актёр.
Он добавил, что у Богачёва было уникальное актёрское дарование в театре, кино и у микрофона.
Геннадий Богачёв умер в возрасте 78 лет.