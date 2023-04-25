Умер народный артист России Геннадий Богачёв

Народный артист России Геннадий Богачёв умер в возрасте 78 лет.

«Сегодня, 25 апреля, после тяжёлой болезни, в возрасте 78 лет ушёл из жизни народный артист России, артист БДТ Геннадий Петрович Богачёв», — говорится в Telegram-канале БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Его приняли в труппу театра ещё в 1969 году после выпуска из Ленинградского театрального института.

В Большом драматическом театре он сыграл более полусотни ролей. За участие в спектакле Андрея Могучего «Алиса» в 2015 году он был удостоен премии «Золотая маска».

В середине апреля на Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников.

Отмечается, что артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).

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