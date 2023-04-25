Умер народный артист России Геннадий Богачёв

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Народный артист России Геннадий Богачёв умер в возрасте 78 лет.
Умер народный артист России Геннадий Богачёв
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Сегодня, 25 апреля, после тяжёлой болезни, в возрасте 78 лет ушёл из жизни народный артист России, артист БДТ Геннадий Петрович Богачёв», — говорится в Telegram-канале БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Его приняли в труппу театра ещё в 1969 году после выпуска из Ленинградского театрального института.

В Большом драматическом театре он сыграл более полусотни ролей. За участие в спектакле Андрея Могучего «Алиса» в 2015 году он был удостоен премии «Золотая маска». 

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Отмечается, что артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).

Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Обитаемый остров» Юрия Ашихмина.

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