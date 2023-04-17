Умер актёр из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Короткая ссылка
Российский актёр из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни.
Умер актёр из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на знакомую скончавшегося Аллу Вагину. О смерти актёра она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, Ашихмин умер 13 апреля.

Как указывает телеканал, Ашихмин снялся в целом ряде различных кинокартин. Так, например, он снимался в «Пленники удачи», «Юрьев день», «Хрусталёв, машину!», «Воровка», «На игре» и т. д. Также он принял участие и в работе над лентой Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.

Ранее стало известно о смерти актрисы дубляжа Елены Шульман.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить