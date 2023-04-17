Умер актёр из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Российский актёр из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на знакомую скончавшегося Аллу Вагину. О смерти актёра она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, Ашихмин умер 13 апреля.

Как указывает телеканал, Ашихмин снялся в целом ряде различных кинокартин. Так, например, он снимался в «Пленники удачи», «Юрьев день», «Хрусталёв, машину!», «Воровка», «На игре» и т. д. Также он принял участие и в работе над лентой Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.

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