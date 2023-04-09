Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП

Скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман. Причиной стала автомобильная авария.

Трагедию подтвердили в группе «Русский дубляж» во «ВКонтакте».

«Сегодня рано утром после серьёзной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним», — говорится в сообщении.

Подробностей о происшествии нет.

Елена Шульман озвучила порядка 650 проектов. Её голосом в России говорят Мэри Джейн из фильма «Человек-паук» (2002), рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо» (2003), Вивьен Нимуэ из ленты «Хеллбой» (2019) и другие.

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