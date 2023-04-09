Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП

Короткая ссылка
Скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман. Причиной стала автомобильная авария.
Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП
  • РИА Новости

Трагедию подтвердили в группе «Русский дубляж» во «ВКонтакте».

«Сегодня рано утром после серьёзной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним», — говорится в сообщении.

Подробностей о происшествии нет.

Елена Шульман озвучила порядка 650 проектов. Её голосом в России говорят Мэри Джейн из фильма «Человек-паук» (2002), рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо» (2003), Вивьен Нимуэ из ленты «Хеллбой» (2019) и другие.

Ранее стало известно, что 9 апреля умерла народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить