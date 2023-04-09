Скончалась театральный режиссёр Ирана Тагизаде

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В воскресенье, 9 апреля, умерла народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.
Скончалась театральный режиссёр Ирана Тагизаде
  • РИА Новости

Как сообщает портал Sputnik Азербайджан, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Министерство культуры страны выразило соболезнования семье театральной постановщицы.

Ирана Тагидзе большую часть жизни проработала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В её творческой копилке такие спектакли, как «Сказка о царе Салтане», «Братья Карамазовы», «Ещё одна ночь Шахерезады» и другие.

Ранее стало известно о смерти клавишницы и вокалистки группы Luscious Jackson Вивиан Тримбл.

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