Скончалась театральный режиссёр Ирана Тагизаде

В воскресенье, 9 апреля, умерла народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Как сообщает портал Sputnik Азербайджан, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Министерство культуры страны выразило соболезнования семье театральной постановщицы.

Ирана Тагидзе большую часть жизни проработала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В её творческой копилке такие спектакли, как «Сказка о царе Салтане», «Братья Карамазовы», «Ещё одна ночь Шахерезады» и другие.

Ранее стало известно о смерти клавишницы и вокалистки группы Luscious Jackson Вивиан Тримбл.