Скончалась театральный режиссёр Ирана Тагизаде
- РИА Новости
Как сообщает портал Sputnik Азербайджан, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Министерство культуры страны выразило соболезнования семье театральной постановщицы.
Ирана Тагидзе большую часть жизни проработала в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В её творческой копилке такие спектакли, как «Сказка о царе Салтане», «Братья Карамазовы», «Ещё одна ночь Шахерезады» и другие.
Ранее стало известно о смерти клавишницы и вокалистки группы Luscious Jackson Вивиан Тримбл.