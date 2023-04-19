Актёр Александр Тартышников умер на Украине в возрасте 80 лет

На Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников. Об этом сообщил Харьковский государственный театр имени Шевченко.

«Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).

Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Обитаемый остров» Юрия Ашихмина.