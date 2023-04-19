Актёр Александр Тартышников умер на Украине в возрасте 80 лет

Короткая ссылка
На Украине на 81-м году жизни скончался актёр Александр Тартышников. Об этом сообщил Харьковский государственный театр имени Шевченко.
Актёр Александр Тартышников умер на Украине в возрасте 80 лет
  • © Кадр из сериала «Нюхач»

«Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).

Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Обитаемый остров» Юрия Ашихмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить