Умер актёр Дэйл Микс, известный по работе в «Чисто английском убийстве»

Британский актёр Дэйл Микс, известный по работе в сериалах «Чисто английское убийство» и «Байкер-гроув», скончался в минувшее воскресенье.

Факт смерти английского актёра подтвердил один из членов его семьи, пишет Daily Mail. Родственники Микса поблагодарили поклонников артиста за слова поддержки и соболезнования. Причины смерти пока не названы.

Дэйл Микс родился 6 мая 1974 года. За свою карьеру он сыграл в более 20 сериалах и фильмах. Выступал в театре, в том числе входил в труппу мюзикла «Чикаго».

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