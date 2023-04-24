Умер актёр Дэйл Микс, известный по работе в «Чисто английском убийстве»
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Факт смерти английского актёра подтвердил один из членов его семьи, пишет Daily Mail. Родственники Микса поблагодарили поклонников артиста за слова поддержки и соболезнования. Причины смерти пока не названы.
Дэйл Микс родился 6 мая 1974 года. За свою карьеру он сыграл в более 20 сериалах и фильмах. Выступал в театре, в том числе входил в труппу мюзикла «Чикаго».
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