Скончался основатель «Кремлёвского балета» Андрей Петров

Короткая ссылка
На 78-м году жизни умер Андрей Петров, художественный руководитель и основатель театра «Кремлёвский балет».
Скончался основатель «Кремлёвского балета» Андрей Петров
  • РИА Новости
  • © Александр Макаров

Информация появилась на официальной странице театра в соцсетях.

«Коллектив Государственного Кремлёвского дворца с прискорбием сообщает о кончине советского и российского артиста балета и хореографа, основателя, бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова, который ушёл из жизни 23 апреля на 78-м году жизни, —  сказано в обращении театра. — Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича Петрова, а также труппе его любимого детища — театра «Кремлёвский балет».

Андрей Петров окончил Московское хореографическое училище в 1965 году, после чего посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического Большого театра СССР.

Театр балета в Кремле Петров основал в 1990-м, также с 1993 по 2001 год он был гендиректором Государственного Кремлёвского дворца.

Ранее стало известно, что скончался композитор Алексей Муравлёв, сочинивший музыку для песни «Виновата ли я».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить