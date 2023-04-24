Скончался основатель «Кремлёвского балета» Андрей Петров

На 78-м году жизни умер Андрей Петров, художественный руководитель и основатель театра «Кремлёвский балет».

Информация появилась на официальной странице театра в соцсетях.

«Коллектив Государственного Кремлёвского дворца с прискорбием сообщает о кончине советского и российского артиста балета и хореографа, основателя, бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова, который ушёл из жизни 23 апреля на 78-м году жизни, — сказано в обращении театра. — Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича Петрова, а также труппе его любимого детища — театра «Кремлёвский балет».

Андрей Петров окончил Московское хореографическое училище в 1965 году, после чего посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического Большого театра СССР.

Театр балета в Кремле Петров основал в 1990-м, также с 1993 по 2001 год он был гендиректором Государственного Кремлёвского дворца.

Ранее стало известно, что скончался композитор Алексей Муравлёв, сочинивший музыку для песни «Виновата ли я».