Рэп-исполнитель Гуф объявил о разводе с Юлией Королёвой

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Рэпер Алексей Долматов, известный под творческим псевдонимом Гуф, заявил, что разводится с моделью Юлией Королёвой.
Рэп-исполнитель Гуф объявил о разводе с Юлией Королёвой
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом артист написал на своей личной странице в Instagram*.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся, — написал музыкант. — Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом».

По словам рэпера, все разногласия между ним и его женой будут урегулированы адвокатами.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что Зеленский когда-то жил у него бесплатно.

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