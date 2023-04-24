Рэп-исполнитель Гуф объявил о разводе с Юлией Королёвой
- РИА Новости
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Об этом артист написал на своей личной странице в Instagram*.
«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся, — написал музыкант. — Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом».
По словам рэпера, все разногласия между ним и его женой будут урегулированы адвокатами.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что Зеленский когда-то жил у него бесплатно.
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