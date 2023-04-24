Певец Филипп Киркоров рассказал, что Зеленский когда-то жил у него бесплатно

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в российский шоу-бизнес благодаря его патронажу.
Певец Филипп Киркоров рассказал, что Зеленский когда-то жил у него бесплатно
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом артист сказал в интервью газете «Аргументы и Факты».

Певец назвал Зеленского бывшим другом и заявил, что их связывали хорошие отношения. Зеленский даже просил посодействовать его развитию в России. Перебравшись в Москву, будущий президент Украины жил в доме Киркорова бесплатно.

«Когда создавалась программа «Фактор А», я предложил Пугачёвой сделать его моим соведущим. Изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского. И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале «Россия». Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», — рассказал Киркоров.

Артист также отметил, что благодаря Зеленскому он сыграл роль святого Валентина в трёх частях ленты «Любовь в большом городе». Последняя встреча Киркорова с Зеленским состоялась в одном из торговых комплексов Майами (США) в 2015 году, когда тот примерял ботинки. По словам артиста, встретившись взглядом с ним, Зеленский «отвёл глаза».

Также Киркоров прокомментировал, что не узнаёт в Зеленском бывшего товарища.

«Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — заявил певец.

Ранее сообщалось, как Киркоров отреагировал на шутки Максима Галкина в свой адрес.

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