Певец Филипп Киркоров отреагировал на шутки Максима Галкина в свой адрес

Певец Филипп Киркоров отреагировал на шутки уехавшего из России артиста Максима Галкина*.

На днях шоумен пошутил, что Филиппу Киркорову ради примирения сторон стоит отправиться в зону СВО в прозрачных колготках.

В интервью шоу «Ты не поверишь!» Киркоров заявил, что ради сохранения мира, если это будет нужно, он отправится и в колготках. Певец добавил, что его ничем не получится испугать.

Ранее стало известно, что организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.